«Надо это забыть». Карпин – о матче сборной России с Францией в 1999 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Франции, который прошёл 5 июня 1999 года. В той встрече сборная России одержала победу со счётом 3:2, а Карпин стал автором победного гола.

– Валерий Георгиевич, завтра, 5 июня, золотая дата в истории нашего футбола — матч Франция — Россия, где вы забили победный гол. Не покажете на теории нарезки того матча? Как относитесь к тому, чтобы футболистам показывать такие матчи?

– Конечно, нет, не буду им ничего показывать. Сейчас мы им поставим ту игру, и они скажут: «Что вы там пешком ходите, а на нас орёте, что мы не бегаем?» Футбол изменился. Смысла ставить те матчи футболистам нет. Захотят — всегда найдут и посмотрят, думаю, уже видели даже. Когда назначали тренера, наверное, посмотрели: кто там сейчас придёт и будет рассказывать, где он там играл. Надо это забыть, это было давно, им не нужно об этом вспоминать и думать. Им нужно думать про завтрашнюю игру, а не о том, кто там и где играл, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сегодня, 5 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Буркина-Фасо.