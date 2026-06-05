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«Это тревожный звонок». Дешам – о поражении сборной Франции от Кот-д'Ивуара перед ЧМ-2026

«Это тревожный звонок». Дешам – о поражении сборной Франции от Кот-д'Ивуара перед ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (1:2) перед ЧМ-2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:10 МСК
Франция
Окончен
1 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Шерки – 45'     1:1 Дуэ – 53'     1:2 Диалло – 84'    

«Это поражение, и, конечно, оно не приносит удовольствия, даже несмотря на хорошие отрезки, особенно в первом тайме. Во втором стало сложнее. Многочисленные замены не помогли, стало меньше сыгранности по сравнению с теми, кто начал матч. 16 июня против нас будет соперник аналогичного уровня — Сенегал.
Оправданий быть не может.

Когда африканские сборные играют против Франции, они всегда максимально мотивированы, добавляют плотности. Мы тоже допустили ошибки, в том числе при втором пропущенном голе.

Нам было важно распределить игровое время, всех футболистов использовать было невозможно. Это был тревожный звонок, мы его получили. Я не собираюсь драматизировать, как и не стал бы переоценивать победу. Это этап подготовки, и, к сожалению, он получился негативным из-за результата», — приводит слова Дешама L'Équipe.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.

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