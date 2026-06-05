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«Уже нельзя говорить только об удаче». Журналист – об успешных сериях пенальти «ПСЖ»

«Уже нельзя говорить только об удаче». Журналист – об успешных сериях пенальти «ПСЖ»
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Французский журналист Пьер Менес высказался об успешном выступлении «ПСЖ» в сериях послематчевых пенальти.

«В течение сезона «ПСЖ» довольно много пенальти не реализовал в Лиге 1. Я не знаю, дело ли это в концентрации или в невероятной уверенности в таких моментах. Но когда ты выигрываешь четыре серии пенальти подряд, уже нельзя говорить только об удаче», — приводит слова Менеса Planete PSG.

Напомним, «ПСЖ» выиграл свои четыре последние серии пенальти — с «Тоттенхэмом» (Суперкубок УЕФА), «Марселем» (Суперкубок Франции), «Фламенго» (Межконтинентальный кубок ФИФА) и «Арсеналом» (Лига чемпионов).

Отметим, в сериях с «Фламенго» и «Арсеналом» выступал российский голкипер парижан Матвей Сафонов.

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