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Собослаи признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле»

Собослаи признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле»
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Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи был признан лучшим игроком прошедшего сезона в клубе.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 53 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 13 голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

По итогам нынешнего сезона «Ливерпуль» набрал 60 очков и расположился на пятой строчке в АПЛ.

Доминик Собослаи выступает за мерсисайдский клуб с 2023 года.

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