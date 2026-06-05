«У вас не будет сомнений». В «Манчестер Сити» высказались о предстоящем сменщике Гвардиолы

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдун Аль Мубарак высказался о том, кто возглавил клуб после ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

«На данный момент могу сказать, что мы прошли очень вдумчивый и структурированный процесс. Команда убеждена, и я лично тоже убеждён, можете не сомневаться, что мы пригласим правильного тренера для этого клуба. Прошу набраться терпения. Совсем скоро мы объявим имя, и у вас не будет сомнений, что мы выбрали лучшего возможного тренера для этого клуба», — приводит слова Мубарака официальный сайт клуба.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.