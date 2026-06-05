«Мы аутсайдеры, и это нормально». Тренер сборной Бельгии — о ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия оценил перспективы команды на предстоящем Чемпионате мира — 2026.

«Прежде всего, мы хотим пройти групповой этап, что было бы улучшением по сравнению с 2022 годом, а дальше посмотрим. Всё будет зависеть от соперников, с которыми мы столкнёмся. Но главное — не выбыть из борьбы до Нью-Йорка. Мы больше не та страна, которая шесть лет возглавляла рейтинг ФИФА. Мы аутсайдеры, и это нормально. Я как тренер привык к таким ситуациям», — приводит слова Руди Гарсии Football Italia.

Сборная Бельгии попала в группу G вместе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.