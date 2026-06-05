Главный тренер сборной Бельгии оценил форму Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия оценил состояние нападающего Ромелу Лукаку.

«Честно говоря, я думал, что после долгого перерыва он будет в худшей форме. В «Наполи» у него не было игрового времени, и я надеюсь, что в будущем он сможет играть стабильно.

Я рад, что он восстановился, потому что в сборной Бельгии нет другого такого игрока. В любом случае нам придется действовать с ним осторожно. Я знаю, что все хотят, чтобы он вышел на поле в матче с Египтом, но этого не случится. Будем действовать постепенно», — приводит слова Руди Гарсии Football Italia.

Сборная Бельгии попали в группу G вместе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.