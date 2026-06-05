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«Головой все прекрасно понимают». Алексей Миранчук – о предстоящем матче с Буркина-Фасо

«Головой все прекрасно понимают». Алексей Миранчук – о предстоящем матче с Буркина-Фасо
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о предстоящем матче с национальной командой Буркина-Фасо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Алексей, как вы готовитесь эмоционально к матчу?
– Это не первый раз, когда мы играем за сборную после завершения сезона. Головой все прекрасно понимают, что ещё не конец и думать о песке или море рановато. Думаешь о том, что другие игроки едут на чемпионат мира, где ответственность гораздо выше и надо себя показывать. После этого все посторонние мысли отходят на задний план, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В первой встрече в текущую международную паузу сборная России проиграла Египту (0:1).

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