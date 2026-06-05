Продажи футболок защитника «Арсенала» Магальяйнса взлетели на 350% — The Athletic

Продажи футболок «Арсенала» с фамилией Габриэла Магальяйнса выросли на 350% после финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.). Об этом информирует The Athletic.

После матча футболки с именем 28-летнего бразильца стали самыми продаваемыми в клубном фаншопе.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Габриэл был выбран пятым бьющим у «Арсенала» в послематчевой серии пенальти. В итоге защитник пробил выше ворот, а «ПСЖ» одержал победу.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште — в качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Этот финал Лиги чемпионов стал вторым для «Арсенала» в истории и первым за 20 лет.

Габриэль выступает за «Арсенал» с 2020 года, в течение этого времени сыграв 261 матч.