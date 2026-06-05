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Тренер сборной Бельгии прокомментировал ситуацию с Де Брёйне

Тренер сборной Бельгии прокомментировал ситуацию с Де Брёйне
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал состояние Кевина Де Брёйне, отметив, что полузащитник комфортно чувствует себя в «Наполи».

«Де Брёйне хорошо чувствует себя в Неаполе. Болельщики и город — потрясающие. Это не является проблемой, но я не хочу вновь разжигать споры вокруг моего предыдущего опыта. Для меня единственное, что имеет значение, — это то, что Де Брёйне счастлив играть за Бельгию», — приводит слова Руди Гарсии Football Italia.

Сборная Бельгии попала в группу G вместе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

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