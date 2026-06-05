Чехия обыграла Гватемалу в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Чехии и Гватемалы. Игра проходила на стадионе «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» (Гаррисон, США). В качестве главного арбитра выступил Пьер Люс Лозьер из Канады. Победу со счётом 3:1 праздновали игроки европейской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Шик, Томаш Хоры и Денис Вишински.

У Гватемалы единственным голом отметился Уильям Фахардо.

На чемпионате мира — 2026 сборная Чехии сыграет в группе А с командами Южной Кореи, ЮАР и Мексики.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.