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Чехия обыграла Гватемалу в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Чехия обыграла Гватемалу в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Чехии и Гватемалы. Игра проходила на стадионе «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» (Гаррисон, США). В качестве главного арбитра выступил Пьер Люс Лозьер из Канады. Победу со счётом 3:1 праздновали игроки европейской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 03:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Гватемала
1:0 Шик – 11'     1:1 Fajardo – 40'     2:1 Хоры – 72'     3:1 Вишински – 79'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Шик, Томаш Хоры и Денис Вишински.

У Гватемалы единственным голом отметился Уильям Фахардо.

На чемпионате мира — 2026 сборная Чехии сыграет в группе А с командами Южной Кореи, ЮАР и Мексики.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

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