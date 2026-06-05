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На ЧМ-2026 введут новую предматчевую церемонию

На ЧМ-2026 введут новую предматчевую церемонию
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Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о внедрении обновлённой предматчевой церемонии на чемпионате мира 2026 года, которая будет направлена на усиление зрелищности и вовлечение болельщиков.

Перед каждой игрой все футболисты, включённые в заявку, будут выходить на поле и собираться вокруг центрального баннера во время исполнения национальных гимнов. На поздних стадиях турнира церемония дополнится спецэффектами, включая цветной дым и пиротехнику.

«По мере развития чемпионата мира мы продолжаем внедрять инновации в то, как можно наслаждаться игрой. То, что все игроки и судьи будут стоять лицом друг к другу в центральном круге во время исполнения национальных гимнов, создаст момент единства, гордости и эмоций, который действительно принадлежит командам и всем, кто находится на стадионе. Чемпионат мира — это праздник для каждого игрока и каждого болельщика, и эта новая предматчевая церемония отражает это», — приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые соберёт 48 национальных сборных.

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