Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Барко из клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.

— Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?

— С ним всё хорошо.

— Он останется в команде?

— Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.

— Каждый день появляются слухи...

— Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и всё, — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. Возглавил турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах.

«Спартак» выиграл Фонбет Кубок России сезона-2025/2026.