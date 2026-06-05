Линекер рассказал, почему ЧМ-2026 будет самым уникальным за всю историю

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сообщил, почему предстоящий чемпионат мира будет уникальным.

«Этот турнир уникален, потому что я не могу припомнить, чтобы принимающая страна находилась в состоянии войны с одним из участников турнира (речь про США и Иран. – Прим. «Чемпионата). Это вызывает беспокойство, а Трамп очень непредсказуем», — приводит слова Линекера iNews.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы ФИФА Джанни Инфантино об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.

Ранее Инфантино заявил, что иранцы примут участие в турнире и проведут свои матчи на территории США.

Сборная Ирана сыграет в одной группе со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Сборная США сыграет в группе D. Соперники американцев — сборные Парагвая, Австралии, Турции.

Ранее сообщалось, что Иран изучает возможность отказа от участия в ЧМ-2026 из-за конфликта с США и Израилем.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.