Линекер ужаснулся ценам на билеты на чемпионат мира — 2026

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился своими опасениями по поводу предстоящего чемпионата мира, в частности отметив дороговизну билетов на предстоящий турнир.

«Цены на билеты – не будут ли они недоступными для людей? В чем одна из главных радостей чемпионата мира? Тысячи аргентинцев, тысячи бразильцев, одетых в оранжевое голландцев. Увидим ли мы это? Меня это немного тревожит.

Но за годы работы в этой сфере, в том числе в России, в том числе и в Катаре, я также убедился, что, как только турнир начинается, все сосредотачиваются на футболе», — приводит слова Линекера iNews.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее отмечал, что цены оправданны и отражают реалии американского рынка, где индустрия развлечений является одной из самых сильных в мире.

Ранее Линекер рассказал, почему ЧМ-2026 будет самым уникальным за всю историю.