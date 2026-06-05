Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер ужаснулся ценам на билеты на чемпионат мира — 2026

Линекер ужаснулся ценам на билеты на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился своими опасениями по поводу предстоящего чемпионата мира, в частности отметив дороговизну билетов на предстоящий турнир.

«Цены на билеты – не будут ли они недоступными для людей? В чем одна из главных радостей чемпионата мира? Тысячи аргентинцев, тысячи бразильцев, одетых в оранжевое голландцев. Увидим ли мы это? Меня это немного тревожит.

Но за годы работы в этой сфере, в том числе в России, в том числе и в Катаре, я также убедился, что, как только турнир начинается, все сосредотачиваются на футболе», — приводит слова Линекера iNews.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее отмечал, что цены оправданны и отражают реалии американского рынка, где индустрия развлечений является одной из самых сильных в мире.

Ранее Линекер рассказал, почему ЧМ-2026 будет самым уникальным за всю историю.

Материалы по теме
Линекер рассказал, почему ЧМ-2026 будет самым уникальным за всю историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android