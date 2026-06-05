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Фабрицио Романо сообщил о новом возможном тренере «Реала». Это не Моуринью

Фабрицио Романо сообщил о новом возможном тренере «Реала». Это не Моуринью
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Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Энрике Рикельме скоро объявит имя нового тренера, которого он хочет видеть… И, опять же, источники говорят мне, что это должен быть Юрген Клопп.

Кандидат Флорентино Переса – Жозе Моуринью, уже официально. Источники в индустрии называют Юргена Клоппа в качестве потенциального кандидата, которого предложит Энрике Рикельме, но он сам расскажет болельщикам о своей стратегии и именах, так что давайте подождём», – сказал Романо на своем Youtube-канале.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

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