Мексика разгромила Сербию в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Мексики и Сербии. Игра проходила на стадионе «Немесио Диес» (Толука, Мексика). В качестве главного арбитра выступил Тори Пенсо из США. Победу со счётом 5:1 праздновали игроки североамериканской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хоан Васкес, Рауль Хименес, Луис Чавес, а также было зафиксировано два автогола, авторами которых стали Стефан Букинац и Адем Авдич.

У Сербии единственным голом отметился Петар Станич.

В матче приняли участие два представителя РПЛ: полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес вышел на поле на 59-й минуте и отметился голом, защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе и был заменён за 31 минуту до конца встречи.

На ЧМ-2026 сборная Мексики попала в группу А вместе с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.