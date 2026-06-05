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Мексика разгромила Сербию в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Мексика разгромила Сербию в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Мексики и Сербии. Игра проходила на стадионе «Немесио Диес» (Толука, Мексика). В качестве главного арбитра выступил Тори Пенсо из США. Победу со счётом 5:1 праздновали игроки североамериканской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
5 : 1
Сербия
0:1 Станич – 19'     1:1 Васкес – 34'     2:1 Букинац – 45'     3:1 Хименес – 57'     4:1 Авдич – 72'     5:1 Чавес – 90'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Хоан Васкес, Рауль Хименес, Луис Чавес, а также было зафиксировано два автогола, авторами которых стали Стефан Букинац и Адем Авдич.

У Сербии единственным голом отметился Петар Станич.

В матче приняли участие два представителя РПЛ: полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес вышел на поле на 59-й минуте и отметился голом, защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел в стартовом составе и был заменён за 31 минуту до конца встречи.

На ЧМ-2026 сборная Мексики попала в группу А вместе с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

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