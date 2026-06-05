Николо Скира сообщил, какой трансфер находится в приоритете у «Реала»

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, испанский клуб считает данный трансфер приоритетным и уже направил официальный запрос в лондонский клуб по поводу покупки 24-летнего итальянца.

Позавчера журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что тренер Жозе Моуринью, чьё назначение в «Реал» ожидается в ближайшее время, попросил мадридский клуб подписать защитника «Арсенала».

Моуринью впечатляет универсальность игрока — Калафьори способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Кроме того, ранее он работал с футболистом в «Роме».

В прошедшем сезоне защитник провёл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Калафьори составляет € 55 млн.