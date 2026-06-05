Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николо Скира сообщил, какой трансфер находится в приоритете у «Реала»

Николо Скира сообщил, какой трансфер находится в приоритете у «Реала»
Комментарии

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, испанский клуб считает данный трансфер приоритетным и уже направил официальный запрос в лондонский клуб по поводу покупки 24-летнего итальянца.

Позавчера журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что тренер Жозе Моуринью, чьё назначение в «Реал» ожидается в ближайшее время, попросил мадридский клуб подписать защитника «Арсенала».

Моуринью впечатляет универсальность игрока — Калафьори способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Кроме того, ранее он работал с футболистом в «Роме».

В прошедшем сезоне защитник провёл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Калафьори составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Моуринью хочет видеть защитника «Арсенала» в «Реале» — де Мон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android