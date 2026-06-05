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Гендиректор «Спартака» Некрасов: Умяров — один из лидеров «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Некрасов: Умяров — один из лидеров «Спартака»
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о полузащитнике красно-белых Наиле Умярове.

— Много новостей по Наилю Умярову, начиная с того, что он поменял агента на испанского. Появляются слухи об интересе к нему из Испании.
— Мы слухи не комментируем. Наиль — лидер команды и раздевалки. Он один из самых ответственных игроков по отношению к команде, к себе. То, как он следит за здоровьем и готовится к матчам… Это один из лидеров «Спартака», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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