В «Спартаке» не стали комментировать информацию о бонусе за золото Соболева в «Зените»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Некрасов отказался комментировать информацию о возможном бонусе, который клуб мог получить после чемпионства санкт-петербургского «Зенита» с участием Александра Соболева.

— Сообщалось, что, когда Соболев уходил в «Зенит», «Спартаку» за чемпионство «Зенита» с Александром полагается бонусная часть — € 1 млн. Получили этот бонус?

— Как говорил Александр Ивлев, я бы не хотел это комментировать, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 28 матчах в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.