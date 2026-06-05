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В «Спартаке» не стали комментировать информацию о бонусе за золото Соболева в «Зените»

В «Спартаке» не стали комментировать информацию о бонусе за золото Соболева в «Зените»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Некрасов отказался комментировать информацию о возможном бонусе, который клуб мог получить после чемпионства санкт-петербургского «Зенита» с участием Александра Соболева.

— Сообщалось, что, когда Соболев уходил в «Зенит», «Спартаку» за чемпионство «Зенита» с Александром полагается бонусная часть — € 1 млн. Получили этот бонус?
— Как говорил Александр Ивлев, я бы не хотел это комментировать, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 28 матчах в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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