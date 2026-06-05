Россия — Буркина-Фасо: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина с минимальным счётом уступили Египту — 0:1.