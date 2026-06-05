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Сборная Норвегии сделала фото в стиле викингов перед ЧМ-2026

Сборная Норвегии сделала фото в стиле викингов перед ЧМ-2026
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Сборная Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед стартом чемпионата мира — 2026. Снимок со стилизацией под эпоху Средневековья опубликован в аккаунте норвежской национальной команды в социальной сети.

Фото: Соцсети сборной Норвегии

Норвегия занимает 31-е место в рейтинге сборных от ФИФА. На ЧМ-2026 команде предстоит сыграть в группе I. Её соперниками будут сборные Франции, Сенегала и Ирака.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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