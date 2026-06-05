Александр Алаев объяснил, почему этим летом не состоится Кубок РПЛ

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, что заинтересованность клубов и партнёров в проведении летнего Кубка Российской Премьер-Лиги есть, но из-за внимания к чемпионату мира в этом году его не проведут.

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок, партнёры и клубы. Но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нём. В том числе финансовые ресурсы задействованы. Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведём летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов», — приводит слова Алаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит».