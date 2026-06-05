Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев объяснил, почему этим летом не состоится Кубок РПЛ

Александр Алаев объяснил, почему этим летом не состоится Кубок РПЛ
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, что заинтересованность клубов и партнёров в проведении летнего Кубка Российской Премьер-Лиги есть, но из-за внимания к чемпионату мира в этом году его не проведут.

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок, партнёры и клубы. Но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нём. В том числе финансовые ресурсы задействованы. Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведём летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов», — приводит слова Алаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Алаев назвал РПЛ самой безопасной лигой мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android