Аршавин ответил, может ли «ПСЖ» когда-нибудь повторить уровень «Барселоны» Гвардиолы

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, сможет ли «ПСЖ» достичь праймового уровня «Барселоны», которая в конце нулевых и начале десятых выиграла две Лиги чемпионов. Тогда главным тренером сине-гранатовых был Хосеп Гвардиола.

— Как вы считаете, вот этот «ПСЖ» когда-нибудь сможет достичь уровня «Барселоны»? Вот той, которую вы любили.

— Думаю, нет.

— Почему?

— Ну там вообще… Ты чего. Я бы если сейчас вышел, мне проще было бы тебе сказать. Но [как] они там играли… Там мяч на верёвке был у каждого. А, ну вратарь у «Барселоны» был тоже так себе…

— Вальдес? Обманщик?

— Ну, на кураже только такой! Целиком «Барса», конечно, сильнее. Но тоже, [надо понимать], что там Месси был. И Иньеста с Хави, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.