Некрасов заявил, что не знает о приглашении «Спартака» на завод в Гусь-Хрустальный
Поделиться
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что не знает о приглашении красно-белых на завод в Гусь-Хрустальный. Ранее администрация города официально пригласила «Спартак», который разбил хрустальный Кубок России, на экскурсию на Гусевский хрустальный завод. Красно-белые одержали победу в Кубке России, обыграв в серии пенальти «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
— После того как разбили Кубок России, сообщалось, что поступило приглашение на посещение завода в Гусь-Хрустальном.
— Кубок разбили ранее в Воронеже. Потом его склеили. Но я не в курсе приглашения на завод, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2026
-
11:15
-
10:58
-
10:57
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
09:57
-
09:57
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:40
-
07:32
-
07:10
-
06:32
-
06:15
-
05:56
-
05:33
-
04:55
-
04:49
-
04:39
-
04:38
-
04:24
-
04:23
-
04:01
-
03:31
-
02:24
-
02:03
-
01:27