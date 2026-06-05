Некрасов заявил, что не знает о приглашении «Спартака» на завод в Гусь-Хрустальный

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что не знает о приглашении красно-белых на завод в Гусь-Хрустальный. Ранее администрация города официально пригласила «Спартак», который разбил хрустальный Кубок России, на экскурсию на Гусевский хрустальный завод. Красно-белые одержали победу в Кубке России, обыграв в серии пенальти «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

— После того как разбили Кубок России, сообщалось, что поступило приглашение на посещение завода в Гусь-Хрустальном.

— Кубок разбили ранее в Воронеже. Потом его склеили. Но я не в курсе приглашения на завод, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.