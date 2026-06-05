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Рубен Диаш ответил, верит ли он, что сборная Португалии добьётся успеха на ЧМ-2026

Рубен Диаш ответил, верит ли он, что сборная Португалии добьётся успеха на ЧМ-2026
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш ответил на вопрос, верит ли он, что португальцам удастся добиться успеха на предстоящем чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

«Я чувствую, что это не просто вера, а стремление к успеху. Мы твёрдо стоим на ногах. Мы знаем, как это сложно и сколько нам придётся ради этого работать. Чувство [веры] должно расти вместе с конкуренцией, с ощущением уверенности после каждой игры, после каждого шага, после каждой трудности. Так что мы скромны в этом вопросе, но амбициозны как никогда», — приводит слова Диаша официальный сайт ФИФА.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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