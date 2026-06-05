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В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» и «Барселоны» к Бастони

В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» и «Барселоны» к Бастони
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Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слухи об интересе к защитнику «нерадзурри» Алессандро Бастони со стороны «Реала» и «Барселоны».

«Алессандро Бастони многое даст нам в будущем. Слухи о его трансфере в «Реал» или «Барселону» — это нормально, ведь он один из лучших центральных защитников в мире. Но он один из наших лучших игроков прямо сейчас. И я знаю, что Бастони может дать «Интеру» в будущем», — цитирует Киву Gazzetta dello Sport.

Действующее соглашение защитника с «Интером» рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Алессандро провёл 40 матчей за миланский клуб, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

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