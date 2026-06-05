Святослав Шевалье: переживал и болел за Матвея Сафонова

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове и конкуренте российского вратаря по позиции в парижском клубе Люка Шевалье. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов.

— Святослав Вячеславович, вы не родственники с Люка Шевалье из «ПСЖ»?

— Мы не родственники. По крайне мере, о родстве с друг другом мы не знаем (смеётся). Конечно, я за Матвея Сафонова переживал и болел. Абсолютно уверен, что именно он напугал нападающих «Арсенала», поэтому они не смогли попасть в ворота.

— Как часто ваши друзья и коллеги шутят на тему Шевалье с Сафоновым?

— Регулярно, особенно люди, которые в первый раз слышат мою фамилию, часто вспоминают трёх мушкетеров, либо что-то французское, — сказал Шевалье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.