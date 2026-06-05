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Святослав Шевалье: переживал и болел за Матвея Сафонова

Святослав Шевалье: переживал и болел за Матвея Сафонова
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Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Святослав Шевалье высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове и конкуренте российского вратаря по позиции в парижском клубе Люка Шевалье. «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— Святослав Вячеславович, вы не родственники с Люка Шевалье из «ПСЖ»?
— Мы не родственники. По крайне мере, о родстве с друг другом мы не знаем (смеётся). Конечно, я за Матвея Сафонова переживал и болел. Абсолютно уверен, что именно он напугал нападающих «Арсенала», поэтому они не смогли попасть в ворота.

— Как часто ваши друзья и коллеги шутят на тему Шевалье с Сафоновым?
— Регулярно, особенно люди, которые в первый раз слышат мою фамилию, часто вспоминают трёх мушкетеров, либо что-то французское, — сказал Шевалье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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