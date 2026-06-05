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Алексей Батраков: на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует

Алексей Батраков: на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о своём будущем на фоне информации, что он может перейти в европейский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Батракова заинтересован действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА в лице «ПСЖ».

— Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».
— Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.

— Ощущаешь, что упёрся в потолок в РПЛ?
— Нет.

— Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовёт «Зенит», надо переходить». Перейдёшь?
— На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует, — приводит слова Батракова Sport24.

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