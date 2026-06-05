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На чемпионате мира — 2026 изменится церемония прослушивания гимнов стран-участниц

На чемпионате мира — 2026 изменится церемония прослушивания гимнов стран-участниц
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На чемпионате мира — 2026 изменится традиционная церемония прослушивания гимнов стран-участниц турнира, сообщает известное французское онлайн-издание L’Équipe. По данным источника, теперь команды будут стоять друг напротив друга и полными составами с запасными.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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