«Ростов» объявил о продлении контракта с Онопко

Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с тренером Виктором Онопко. Срок нового соглашения не уточняется. Специалист продолжит совмещение должностей в «Ростове» и сборной России по футболу.

«Виктор Савельевич Онопко продлил контракт с «Ростовом». Напомним, что специалист находится в тренерском штабе нашей основной команды с марта 2022 года.

Виктор Савельевич продолжит совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Желаем новых побед с клубом и удачи в национальной команде!» — написала пресс-служба южного клуба.

Напомним, главным тренером «Ростова» является Джонатан Альба. Онопко занимает пост его ассистента.