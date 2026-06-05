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Экс-капитан «Спартака» Глушаков рассказал, как проходит восстановление после операции

Экс-капитан «Спартака» Глушаков рассказал, как проходит восстановление после операции
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как проходит восстановление после операции. Ранее стало известно, что Глушаков перенёс операцию на тазобедренном суставе.

«Спасибо, всё хорошо. Восстановление идёт хорошо, пока на костылях, но завтра уже один костыль останется. Есть ли понимание, когда смогу играть? Не хочу загадывать, мне некуда торопиться, только Медиалига, я закончил карьеру. Теперь здоровье на первом месте», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Глушаков завершил профессиональную карьеру футболиста в октябре прошлого года. В составе «Спартака» Денис выигрывал Мир РПЛ.

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