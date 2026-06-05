Гурцкая предположил, что Галицкий будет оттягивать переезд Сперцяна в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Тимур Гурцкая полагает, что владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий будет оттягивать переход полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Аль-Ахли».

— Ты сообщил об уходе Сперцяна из «Краснодара»...

— Нет. Возможном!

— Ну, близком...

— Я хочу уточнить. Я сказал, что есть предложение из Саудовской Аравии, которое финансово полностью устраивает Эдика. И дальше, учитывая, что нет суммы отступных, как у Батракова, надо будет договариваться с «Краснодаром». Учитывая, что Сергей Николаевич [Галицкий] пока не очень хочет всё это сделать, он будет максимально всё это стараться оттянуть. Но всё будет зависеть от позиции Эдика, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.