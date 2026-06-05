Некрасов сообщил, что «Зенит» поздравил «Спартак» с победой в Кубке России
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Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что «Зенит» поздравил красно-белых с победой в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В решающем матче турнира «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
— От кого вы получили самое неожиданное поздравление после победы в Кубке России?
— Поздравило руководство целого ряда клубов.
— Может быть, коллеги из «Зенита» поздравили?
— Поздравили, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, что «Зенит» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.
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