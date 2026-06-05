Некрасов сообщил, что «Зенит» поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что «Зенит» поздравил красно-белых с победой в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В решающем матче турнира «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

— От кого вы получили самое неожиданное поздравление после победы в Кубке России?

— Поздравило руководство целого ряда клубов.

— Может быть, коллеги из «Зенита» поздравили?

— Поздравили, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что «Зенит» стал победителем Мир Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.