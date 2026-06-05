Макси Родригес охарактеризовал тренера сборной Аргентины Скалони

Ветеран сборной Аргентины Макси Родригес охарактеризовал главного тренера национальной команды Лионеля Скалони. Он высоко оценил качества этого специалиста.

«Он понимает своих игроков и знает, как управлять раздевалкой, – зачастую это самое сложное. Можно разбираться в футболе, тактике, системах, чём угодно, но нужно понимать, что имеешь дело с 23 или 26 людьми, каждый со своим характером и потребностями. Нужно уметь управлять группой, оценивать ситуации и всегда думать о том, что лучше для команды в целом. Он всегда был очень энергичным: я удивлён, что он так спокоен на скамейке запасных, учитывая, насколько он был целеустремлённым игроком и человеком. Но больше всего меня поражает его умение управлять людьми, а также то, насколько он остается простым – в этом отношении он совсем не изменился», — приводит слова Родригеса официальный сайт ФИФА.