В «Крыльях Советов» объявили о продлении соглашения с генеральным директором клуба

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о продлении соглашения с Тарханом Джабраиловым, занимающим должность генерального директора самарского клуба.

«Тархан Джабраилов продлил контракт с «Крыльями». Совет директоров «Крыльев Советов» продлил полномочия генерального директора клуба Джабраилова Тархана Саид-Магомедовича. Тархан Джабраилов вступил в должность генерального директора в июле 2025 года. Кроме этого, с января 2025 года он является членом совета директоров клуба. Желаем дальнейшей плодотворной работы во благо клуба!» — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Минувший сезон самарская команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.