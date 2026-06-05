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На ЧМ-2026 болельщикам запретили использовать вувузелы

На ЧМ-2026 болельщикам запретили использовать вувузелы
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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел на матчах чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает авторитетное информационное агентство Reuters.

По сведениям источника, вувузелы подверглись критике и запрету, так как их звучание слишком громкое, монотонное и напоминает звук роя пчёл. Также ФИФА запретила болельщикам использовать на предстоящем ЧМ свистки, дудки и другие чрезмерно громкие шумовые устройства. Под запретом традиционно остаются и лазерные указки.

Напомним, чемпионат мира — 2026 стартует 11 июня и продлится до 19 июля.

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