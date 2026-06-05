Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев назвал лучших футболистов прошедшего сезона

Президент РПЛ Алаев назвал лучших футболистов прошедшего сезона
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал лучших футболистов завершившегося сезона чемпионата России. Так, функционер выделил Алексея Батракова из «Локомотива», а также Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу из «Краснодара».

«Три лучших футболиста прошлого сезона — Джон Кордоба, Алексей Батраков и Эдуард Сперцян», — приводит слова Алаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив». Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сохранили за собой места в элитном дивизионе.

Материалы по теме
Александр Алаев объяснил, почему этим летом не состоится Кубок РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android