Президент РПЛ Алаев назвал лучших футболистов прошедшего сезона

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал лучших футболистов завершившегося сезона чемпионата России. Так, функционер выделил Алексея Батракова из «Локомотива», а также Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу из «Краснодара».

«Три лучших футболиста прошлого сезона — Джон Кордоба, Алексей Батраков и Эдуард Сперцян», — приводит слова Алаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив». Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сохранили за собой места в элитном дивизионе.