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Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем

Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил имя возможного будущего соперника сборной России. Так, российская национальная команда может провести товарищескую игру с Китаем. Однако матч, вероятно, пройдёт в 2027 году.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», — приводит слова Дюкова информационное агентство ТАСС.

Стоит отметить, что накануне Россия и Китай встретились в рамках товарищеского матча в женском футболе. Игра завершилась победой россиянок со счётом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от международных спортивных соревнований с 2022 года.

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