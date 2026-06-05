«Это надо с Витиньей конкурировать». Орлов считает, что Кисляку и Батракову рано в «ПСЖ»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку и полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Вот ответьте, кто гонит их за рубеж? Агенты! И сулят им несметные богатства, играя в других клубах за рубежом. Но, конечно, тут и слава, авторитет [играют роль]. Но посмотрите: Сафонов поехал в Европу уже состоявшимся игроком, Аршавин уезжал уже состоявшимся игроком. Ограничивать никому [переезд в Европу] не надо, но только если они способны. А пока я не вижу этих способностей. То, что сейчас идёт: Кисляк, Батраков, «ПСЖ»… Это же надо с Витиньей конкурировать, если ты хочешь в «ПСЖ». А как его переиграть, чтобы попасть в состав?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».