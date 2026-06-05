Защитник сборной Португалии Диаш: этот чемпионат мира будет особенным

Футболист сборной Португалии Рубен Диаш полагает, что предстоящий чемпионат мира — 2026 будет особенным для португальцев. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

«Лично я чувствую себя очень хорошо и физически, и морально. Это будет мой третий чемпионат мира, и это всегда волнительный момент для страны, для всех нас. Я знаю, какая атмосфера царит на чемпионате мира. Я знаю, насколько это важно для игроков, болельщиков, наших семей, нашей страны. Чемпионат мира — это радость и возможность получить уникальный опыт. Чувствую, что этот чемпионат будет особенным. Все так долго ждали этого момента», — приводит слова Диаша официальный сайт ФИФА.