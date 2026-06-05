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Юрий Сёмин назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Юрий Сёмин назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026. Он выделил четырёх главных претендентов на победу в мировом первенстве — это Франция, Испания, Аргентина и Бразилия. При этом сам Сёмин будет поддерживать испанцев и аргентинцев.

«К фаворитам чемпионата мира я отношу сборные Франции, Испании, Аргентины и, наверное, Бразилии. Что касается моих симпатий, то здесь выделю испанцев и аргентинцев. На мой взгляд, чересчур много команд среднего уровня. Сложно будет увидеть много хороших игр на старте. Ближе к четвертьфиналам уровень будет высоким», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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