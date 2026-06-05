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Россия U21 — Ирак U23: текстовая трансляция матча начнётся в 17:30 мск

Россия U21 — Ирак U23: текстовая трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встречу примет стадион «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи U21 — 2026
05 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Россия U21
Нет данных
Ирак U23

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.

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