Россия U21 — Ирак U23: текстовая трансляция матча начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встречу примет стадион «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.