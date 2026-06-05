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Килиан Мбаппе потерял € 20 млн в рыночной стоимости по версии Transfermarkt

Килиан Мбаппе потерял € 20 млн в рыночной стоимости по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов испанской Ла Лиги. Так, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе теперь оценивается порталом в € 180 млн (ранее — € 200 млн).

По итогам завершившегося сезона 27-летний форвард провёл 44 матча на клубном уровне, забил 42 мяча и сделал семь результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до конца июня 2029 года. Прежде Килиан выступал за «ПСЖ» и «Монако».

«Сливочные» закончили сезон-2025/2026, заняв второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона».

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