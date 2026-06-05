Юрий Сёмин: ждём реабилитации сборной России после игры с Египтом

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдёт сегодня, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Ждём определённой реабилитации нашей сборной после игры с Египтом. Должен быть настрой. Фактически после этих матчей игроки уходят в отпуск. Думаю, они в состоянии показать хороший футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в эту международную паузу сборная России провела матч с Египтом. Россияне уступили со счётом 0:1.