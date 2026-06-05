Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: ждём реабилитации сборной России после игры с Египтом

Юрий Сёмин: ждём реабилитации сборной России после игры с Египтом
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдёт сегодня, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ждём определённой реабилитации нашей сборной после игры с Египтом. Должен быть настрой. Фактически после этих матчей игроки уходят в отпуск. Думаю, они в состоянии показать хороший футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в эту международную паузу сборная России провела матч с Египтом. Россияне уступили со счётом 0:1.

Материалы по теме
Матч недели Россия — Буркина-Фасо. Совсем не проходной
Матч недели Россия — Буркина-Фасо. Совсем не проходной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android