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Кержаков — о футбольной карьере: это был единственный способ выбраться из Кингисеппа

Кержаков — о футбольной карьере: это был единственный способ выбраться из Кингисеппа
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков рассказал о начале своего футбольного пути.

— Распространённая штука, когда родители сами, например, вот как твой отец, любят футбол и хотят из своих сыновей сделать футболистов.
— У меня была такая же история 100%, но с оговорками. Это был единственный способ, и отец это понимал, выбраться отсюда [из Кингисеппа], — сказал Александр Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Кержаков выступал за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». Александр принял решение повесить бутсы на гвоздь в 2017 году.

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