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Transfermarkt назвал самого дорогого игрока испанской Ла Лиги

Transfermarkt назвал самого дорогого игрока испанской Ла Лиги
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов испанской Ла Лиги. Так, самым дорогим игроком чемпионата Испании по версии портала стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Стоимость крайнего нападающего сине-гранатовых оценивается в € 200 млн — на € 20 млн больше, чем у ближайшего преследователя в лице форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

В тройке самых дорогих игроков Ла Лиги оказался и полузащитник «Барселоны» Педри (€ 150 млн). Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стала «Барселона». Сине-гранатовые набрали 94 очка, ставший вторым «Реал» — 86. Третье место занял «Вильярреал» (72).

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