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«Страшный взгляд». Александр Кержаков рассказал об отношении отца

«Страшный взгляд». Александр Кержаков рассказал об отношении отца
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков рассказал о взаимоотношениях с отцом.

«Он очень бы хотел, чтобы футбол дал мне путёвку в жизнь. И, наверное, когда он видел, что что-то не получается, он в том числе злился и на себя, и на то, что а вдруг не получится. Да, достаточно его взгляда было. Вот у меня такой же взгляд в сторону своего сына бывает. И он мне об этом говорил. Это страшный взгляд, это не описать. Это прямо страшный взгляд. Достаточно было мне его увидеть вообще везде, вот когда я играю, только бросить на него там глаза, и я видел, как он на меня смотрит. Я всё понимал сразу, без слов, мне не надо было ничего вообще. Это, блин, не очень», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Кержаков выступал за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». Александр принял решение повесить бутсы на гвоздь в 2017 году.

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