Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков высказался о развитии футбола в родном городе Кингисеппе

Александр Кержаков высказался о развитии футбола в родном городе Кингисеппе
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков высказался о развитии футбола в родном для него городе Кингисеппе.

«Видя это, я понимаю, что я приложу максимум усилий, чтобы поменять эту всю ситуацию. Мне неприятно то, что это всё вот так вот разваливается… Не то что футбол разваливается, футбол развалился уже давно, никто не хочет реанимировать — вот это обидно. Потому что вот такие, как Василий Иванович (Бутаков — первый тренер Кержакова. — Прим. «Чемпионата»), их же нет здесь больше. Наверное, мы единственные, кто сможет повлиять на то, чтобы что-то поменялось здесь именно в качестве, наверное, в отношении футбола. Потому что желание-то есть, если позволят», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
Кержаков — о футбольной карьере: это был единственный способ выбраться из Кингисеппа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android