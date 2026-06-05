Александр Кержаков высказался о развитии футбола в родном городе Кингисеппе

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков высказался о развитии футбола в родном для него городе Кингисеппе.

«Видя это, я понимаю, что я приложу максимум усилий, чтобы поменять эту всю ситуацию. Мне неприятно то, что это всё вот так вот разваливается… Не то что футбол разваливается, футбол развалился уже давно, никто не хочет реанимировать — вот это обидно. Потому что вот такие, как Василий Иванович (Бутаков — первый тренер Кержакова. — Прим. «Чемпионата»), их же нет здесь больше. Наверное, мы единственные, кто сможет повлиять на то, чтобы что-то поменялось здесь именно в качестве, наверное, в отношении футбола. Потому что желание-то есть, если позволят», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.