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«Интер» объявил о возвращении Александара Станковича

«Интер» объявил о возвращении Александара Станковича
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Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Александара Станковича. Итальянский клуб активировал опцию обратного выкупа серба у «Брюгге». Станкович подписал с «Интером» контракт до лета 2031 года.

Фото: ФК Интер

Александару Станковичу 20 лет, он является воспитанником миланского «Интера». В составе «Брюгге» сербский хавбек выступал с лета 2025 года. За год он успел провести 55 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что «Интер» оформит обратный выкуп Станковича у «Брюгге» за € 23 млн, при этом футболист, вероятно, не останется в клубе. Интерес к нему проявил «Брентфорд». «Интер» оценивает Станковича в € 40 млн.

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